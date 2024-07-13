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В Петербурге завели очередное дело из-за организации нелегальной миграции

фото ЗакС политика В Петербурге завели очередное дело из-за организации нелегальной миграции

Противоправная легализация граждан иностранных государств привела к возбуждению уголовного дела. Об этом 13 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители расследуют дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК). В настоящее время они заняты установлением лиц, причастных к преступлениям.

В криминальной деятельности замечена фирма, функционировавшая в доме 27 по Новгородской улице. По имеющимся у полиции данным, участники преступного сообщества применяли стандартную схему. По поддельным документам мигрантам оформлялась временная регистрация, которая нужна для трудоустройства.

Услуга предоставлялась за вознаграждение, которое, в свою очередь, передавалось при помощи посредников. Клиенты платили фирме по 25 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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