В Петербурге завели два уголовных дела в связи с ложными сообщениями о терактах

Петербургские полицейские возбудили два не связанных между собой уголовных дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК). Об этом 13 июля сообщает ГУ МВД по региону.

В первом случае нетрезвый петербуржец пытался доступными ему средствами вызволить нетрезвую жену из полицейского участка в Калининском районе, куда она попала в связи с протоколом о хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По телефону он стал угрожать безопасности здания и его сотрудникам, находясь рядом с ОВД. В руках у него был пневматический пистолет. Возмутителя спокойствия, ранее неоднократно судимого, задержали.

Во втором случае другой неоднократно судимый мужчина сообщил об угрозе дома № 1 по Смольному проспекту. Информация оказалась ложной, после чего "шутника" тоже удалось задержать.

Фото: ЗАКС.Ру