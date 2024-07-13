В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Правительство 13 июля внесло в Государственную думу проект поправок в Уголовный кодекс, касающихся ответственности за участие в вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Авторы документа предлагают дифференцировать наказание в рамках избранной статьи в зависимости от тяжести последствий преступления. Сегодня статья представляет собой одно короткое предложение, лишенное каких-либо подробностей. За любое действие, квалифицированное как мятеж, полагается срок от 12 до 20 лет.

В законопроекте предусмотрено введение пожизненного заключение за подобные действия, если они привели к значительному ущербу. Кроме того, кабмин предлагает дополнить статью о госизмене пунктом, освобождающим от ответственности за вооруженный мятеж. Избавление от наказания хотят сделать возможным, если участник мятежа способствовал предотвращению дальнейшего ущерба, в том числе своевременно и добровольно выйдя на контакт с органами власти.

"Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий", - говорится в тексте пояснительной записки.

Напомним, что прошлым летом попытку вооруженного мятежа предприняла ЧВК "Вагнер" под руководством бизнесмена Евгения Пригожина. Недовольные политикой Минобороны, бойцы ЧВК двинулись в сторону Москвы из Ростовской области. До столицы мятежники не дошли, приняв решение остановиться в Тульской области. Дело о вооруженном мятеже было закрыто через несколько дней. В августе Пригожин погиб в своем частном самолете, потерпевшем крушение в Тверской области.

Фото: ЗАКС.Ру