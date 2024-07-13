Милонов хочет урезать эфирное время семейным коучам и тренерам

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с очередной запретительной инициативой. Поскольку его раздражают люди, называющие себя семейными коучами и тренерами, законотворец призвал резко ограничить их время во всевозможных эфирах.

"Это очень такие характерные люди: либо женщина со сложной судьбой, либо мужик с видом щеголя-альфонса, с расстегнутыми тремя пуговками сорочки, с видом мачо, копируя манеры Александра Реввы, пытается выдавать какую-то базу", - порассуждал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Милонова, разумные люди подобный контент серьезно воспринимать не в состоянии. Единоросс предложил ограничить их публичность социальными сетями, причем той, которая запрещена в России. Таким образом будет достигнута изоляция коучей от "нормальных людей", к которым депутат причисляет, по всей видимости, и себя.

Фото: ЗАКС.Ру