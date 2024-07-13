Благоустройство Жемчужного пляжа подходит к концу

В Петербурге завершаются работы по благоустройству Жемчужного пляжа: это неофициальное название носит побережье Финского залива рядом с улицей Адмирала Черокова. Местность 13 июля осмотрел губернатор Александр Беглов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. До конца июля контракт стоимостью почти 50 млн рублей должен быть исполнен.

К сегодняшнему дню на территории проложили дорожки, установили уличную мебель, кабинки для переодевания и детскую площадку. Беглов вспомнил, как городское правительство прислушалось к мнению граждан и решило отвести от побережья запланированную дорогу.

"Два года назад ко мне обратились жители с просьбой сохранить Жемчужный пляж и организовать место отдыха. Статуса пляжа у него не было. Мы изменили планы по застройке береговой зоны", - рассказал губернатор.

Во время прогулки по берегу чиновник поговорил с местными жителями, которые высказали ему замечания относительно туалетов на пляже. Глава города поручил подчиненным решить эту проблему.

фото: gov.spb.ru