ТИК №1 не пустил восемь "яблочников" на выборы в Адмиралтейском районе

Члены территориальной избирательной комиссии №1 на заседании 13 июля приняли решение отказать в регистрации всем трем кандидатам от партии "Яблоко" в МО "Коломна" и пяти из десяти "яблочников" в МО "Сенной округ".

В МО "Коломна" не смогли пройти регистрацию Наталья Михеева, Ярослав Тамбовцев и Павел Хусу. В МО "Сенной округ" отказали Саше Николенко, Татьяне Бутылиной, Сергею Кулемжину, Анне Самариной и Станиславу Павлюку. Всего в МО "Сенной округ" баллотируется десять "яблочников". По информации ЗАКС.Ру, в воскресенье, 14 июля ТИК собирается отказать еще троим кандидатам, включая действующего депутата Илью Киселева.

Как рассказала ЗАКС.Ру Николенко, поводом для отказа в регистрации для "яблочников" стало отсутствие среди документов бумаги о том, что партия проводила конференцию, на которой выдвигали кандидатов.

Это не первые отказы "яблочникам" на муниципальных выборах 2024 года, ТИК №41 отказала двоим кандидатам в МО "Нарвский округ". Всего партия выдвинула около 90 кандидатов. Несмотря на то, что регистрация всех кандидатов сейчас в самом разгаре, пока ни один представитель партии "Яблоко" не смог получить этот статус.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру