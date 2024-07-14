В Петербурге 14 июля ожидают дожди и температуру до +25 градусов

В Петербурге ждут теплую, но дождливую погоду, об этом 14 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием атмосферного фронта приближающегося с юго-запада. В городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +23…+25 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 15 июля, в городе не будет осадков, а воздух прогреется до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру