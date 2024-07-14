Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российской почты, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что для России всегда значение почты было велико, так как страна очень большая, а в годы блокады Ленинграда она обеспечивала связь со страной.

Также Беглов отметил, что в 2024 году в Приморском и Невском районах открылись новые отделения почты. До конца года откроют еще десять отделений.

"Огромное спасибо всем, кто в любую погоду и при любых обстоятельствах доставляет письма и посылки, приносит радость общения", – сказал Беглов.

В конце он пожелал работникам почты успехов в труде на благо города и страны.

Фото: ЗАКС.Ру