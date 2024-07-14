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Новости 11:17

В Ораниенбауме реконструируют летнюю катальную горку Екатерины II

фото ЗакС политика В Ораниенбауме реконструируют летнюю катальную горку Екатерины II

В Ломоносове реконструируют катальную горку, которую построили для Екатерины II по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в 1750–1774 годах, об этом 13 июля сообщала пресс-служба Смольного.

Ранее горку и Китайский дворец в Ораниенбауме осмотрели президент России Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

Инициатива восстановления объекта принадлежит ПАО "Газпром". Данный ансамбль был предметом гордости императрицы и местом приёма иностранных гостей.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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