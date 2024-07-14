На ВСМ между Петербургом и Москвой будет три остановки в столице

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом оборудуют три остановки на территории столицы и одну в Московской области, об этом 14 июля сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

После ввода ВСМ в эксплуатацию дорога от Зеленограда до центра города займёт 14 минут, а до Твери можно будет добраться за 39 минут.

Планируется, что будет несколько остановок: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград.

В общей сложности на ВСМ планируется разместить 16 остановок. Поезда будут отправляться из Петербурга с Московского вокзала, делая остановки на станциях Обухово-2 и Жаровская в Ленинградской области. По четыре остановки в Новгородской и Тверской областях, одна в Московской области и три в Москве.

Фото: ЗАКС.Ру