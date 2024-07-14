В тоннеле дамбы Петербурга будут действовать ограничения 15 и 16 июля

Петербуржцев предупредили об ограничениях, которые будут действовать на внутреннем кольце КАД из-за ремонта в тоннеле дамбы, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Ограничения вводятся для транспорта в транспортном отсеке Невской стороны из-за проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле С1.

Ограничения будут действовать в понедельник и вторник, 15 и 16 июля.

В дирекции отметили, что возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель, однако она не превысит 7-10 минут.

Фото: ЗАКС.Ру