В Шушарах каршеринг врезался в опору моста и загорелся

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием каршеринга, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 14 июля. Каршеринговый автомобиль въехал в бетонную опору моста на Шушарской дороге, а после этого машина загорелась.

В МЧС рассказали, что пожар в районе Петербургского шоссе ликвидировали в 02:21. Машина горела по всей площади.

Правоохранители уточнили, что водитель погиб на месте, сейчас его личность устанавливается. По факту аварии проводится проверка.

Фото: ЗАКС.Ру