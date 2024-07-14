В Петербург привезли новую технику китайского и белорусского производства

В Петербурге появилась новая коммунальная техника белорусского и китайского производства, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Новую технику доставили на дорожное предприятие "Коломяжское". Теперь у города есть семь вакуумных пылесосов, три погрузчика-экскаватора и один небольшой погрузчик для проведения работ по ямочному ремонту.

Технику будут использовать для уборки дорог в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Вся новая техника, как отметили в комблаге, является аналогом западных образцов. Там добавили, что техника удобна в управлении и содержании.

Кроме этого, в Петродворцовый район Петербурга поступило 14 многопрофильных автомобилей на базе трактора белорусского производства.

Фото: ЗАКС.Ру