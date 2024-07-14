Полиция задержала четырех иностранцев подозреваемых в стрельбе на Комендантском

Петербургские правоохранители задержали четырех подозреваемых в стрельбе в Приморском районе города, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером в субботу, 13 июля, на Комендантском проспекте произошла стрельба между лицами, которые занимаются частными пассажирскими перевозками.

Правоохранители уточняют, что все подозреваемые являются иностранными гражданами. Теперь они проходят по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

В полиции уточнили, что это не все фигуранты, но остальные лица уже установлены. Принимаются меры к их задержанию.

Фото: ЗАКС.Ру