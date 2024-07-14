ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:54

Бастрыкин заинтересовался состоянием реки Лава в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался состоянием реки Лава в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении природохранного законодательства из-за отходов в реке Лава Ленинградской области, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Река Лава находится в Кировском районе Ленобласти. По словам местных жителей, в нее сбрасывают неочищенные отходы, из-за чего на поверхности образовалась маслянистая пленка.

Также в СК РФ отметили, что жители ощущают неприятный запах химикатов и обеспокоены состоянием экологии. При этом обращения в профильные ведомства результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. 

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама