Бастрыкин заинтересовался состоянием реки Лава в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении природохранного законодательства из-за отходов в реке Лава Ленинградской области, об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Река Лава находится в Кировском районе Ленобласти. По словам местных жителей, в нее сбрасывают неочищенные отходы, из-за чего на поверхности образовалась маслянистая пленка.

Также в СК РФ отметили, что жители ощущают неприятный запах химикатов и обеспокоены состоянием экологии. При этом обращения в профильные ведомства результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК РФ