В Петербурге 15 июля погода останется теплой с небольшими дождями

В Петербурге будет комфортная погода с переменной облачностью и кратковременными дождями, об этом 15 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северо-западной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем. В городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 16 июля, в городе не будет осадков, а воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру