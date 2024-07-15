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Новости 9:48

В Петербурге парализовало красную ветку метро из-за упавшей пассажирки

фото ЗакС политика В Петербурге парализовало красную ветку метро из-за упавшей пассажирки

В петербургском метро утром в понедельник, 15 июля, произошел сбой из-за падения пассажирки, об этом сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Поезда перестали ходить на красной ветке метро от станции "Пушкинская" до станции "Площадь Ленина". Движение от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Нарвская" и от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино" осуществлялось с увеличенным интервалом. 

Причиной таких сбоев стало падение пассажирки на пути. В метро отметили, что женщину подняли, она жива.

В 8:20 движение поездов вернули в штатный режим.

Фото: ЗАКС.Ру


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