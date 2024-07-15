С 15 по 21 июля в Петербурге и Ленобласти пройдет 32 гидравлических испытания

В Петербурге и Ленинградской области с 15 по 21 июля проведут 32 гидравлических испытания, об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всех испытаний проведет ООО "Петербургтеплоэнерго" – их будет всего 16. Они охватят три района Петербурга: Центральный, Курортный и Петроградский.

ГУП "ТЭК СПб" проведет за неделю 9 испытаний сетей в Красносельском, Выборгском, Невском и Московском районах. Еще четыре испытания проведет ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в Калининском и Невском районах.

Меньше всего проверок будет у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – всего лишь три. Они пройдут в Центральном, Калининском и Выборгском районах. Также испытания проведут в городе Мурино и деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти.

В общей сложности проверок будет 32. Специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить ненадежные участки труб и заменить их перед проведением отопительного сезона.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга