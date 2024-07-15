"Новые люди" предложили ввести сбор с участников ПМЭФ и других мероприятий в Петербурге

Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести сбор с участников деловых форумов и мероприятий, устраиваемых в Петербурге, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 15 июля. С соответствующей инициативой выступила глава городского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева.

В своем обращении Горячева указала, что ежегодно петербуржцы вынуждены испытывать неудобства из-за ограничений, вводимых в дни проведения ПМЭФ, Юридического форума и других мероприятий. При этом доходы от проведения форумов не поступают в бюджет Петербурга. В связи с этим депутат предложила ввести сбор с гостей форумов, а получаемые средства направить на благоустройство и ремонт объектов наследия и курортной инфраструктуры в городе.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10 % от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", — говорится в обращении Горячевой.

Политик уточнила, что стоимость участия в ПМЭФ в 2024 году составила более одного миллиона рублей. Как передают ее позицию в партии, дополнительные сборы "не отпугнут гостей форума".

В свою очередь, Васильева сослалась на введение ограничений для самокатчиков в Центральном районе во время прошедшего на прошлой неделе Парламентского форума БРИКС. "Непонятно, почему безопасность зарубежных гостей волнует власти больше, чем комфорт простых петербуржцев. С таким подходом проще вообще запретить горожанам выходить из дома в дни форумов, чтобы они не мешали высокопоставленным гостям", — высказалась она.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру