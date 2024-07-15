В Рособрнадзоре допускают отмену ЕГЭ при появлении альтернативы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна только при появлении альтернативы, об этом 15 июля пишет "Интерфакс".

"Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ", – сказал Музаев.

Также, по его словам, у него есть опасения, что отмена ЕГЭ вернет в школы и вузы коррупцию, а также невозможность для абитуриента подготовиться к поступлению сразу в несколько учебных заведений.

Музаев, кроме этого, напомнил, что один из депутатов назвал законопроект об отмене ЕГЭ популизмом. Глава ведомства отметил, что ему нечего больше сказать, если парламентарии и сами об этом говорят.

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