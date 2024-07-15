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Новости 11:46

В Госдуму внесли законопроект о наказании за сталкинг

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о наказании за сталкинг

Депутаты Государственной думы предлагают наказывать сталкеров за преследование, об этом 15 июля стало известно из базы парламента.

Изменения хотят внести в статью 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно проекту, за преследование собираются ввести административную ответственность. Наказание для сталкеров может выглядеть как предупреждение или как штраф в размере 2 тысяч рублей.

Если в преследовании сталкер использует интернет, то штраф за такое увеличивается до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении можно получить арест на 15 суток.

Как отмечают авторы проекта в пояснительной записке, проблема сталкинга существует в отношении не только медийных личностей, но и в отношении обычных людей.

Фото: ЗАКС.Ру


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