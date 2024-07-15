В Петербурге 16 и 18 июля до утра разведут мосты для репетиции парада ко Дню ВМФ

В Петербурге на этой неделе начнутся первые репетиции проведения главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, об этом 15 июля сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Мостотрест".

В ночь на вторник, 16 июля, и в ночь на четверг, 18 июля, продлят разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. Все они будут разведены до 6 утра.

Следовательно, движение по этим переправам будет полностью закрыто. После сведения мостов перекрытия могут продлевать до 15 минут. Отмечается, что график разводки предварительный и может меняться.

Кроме этого, из-за репетиций будут закрыты некоторые улицы. С 19 до 23 часов 16 и 18 июля движение будет запрещено по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и в Адмиралтейском проезде.

Фото: сайт Кремля