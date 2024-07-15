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Новости 12:47

В Петербурге закроют 23 фонтана на промывку в течение недели

фото ЗакС политика В Петербурге закроют 23 фонтана на промывку в течение недели

В течение недели в Петербурге закроют несколько фонтанов на промывку, об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В общей сложности закроют 23 фонтана, однако к выходным они снова будут радовать петербуржцев. В понедельник, 15 июля, на промывку закрылись фонтаны на Ленинградской улице в Кронштадте, на Московском проспекте, 224, на проспекте Стачек, 148, на Кирочной улице, 50 и один из фонтанов в Парке 300-летия.

Также в течение недели будут промывать фонтаны на площади Ленина и на Московской площади. Закроют фонтаны на набережной Фонтанки, Московском проспекте, проспекте Королева и многие другие.

Как отметили в Водоканале, закрывать фонтаны на промывку — это нормальная практика, чтобы сохранить чистоту и исправность комплексов.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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