Петербуржцы сдали более 12 тонн отходов на утилизацию с 8 по 14 июля

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 8 по 14 июля, об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 397 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 21 выезд. Из них 12 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, шесть — на химические загрязнения, два — на ртутное загрязнение и один выезд на пролив нефтепродуктов.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили восемь выездов для мониторинга акваторий. Был выполнен визуальный мониторинг набережной канала Грибоедова.

От петербуржцев было принято более 12 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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