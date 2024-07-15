В России появился учебный курс для мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало курс для иностранных граждан из Центральной Азии для адаптации в России, об этом 15 июля пишет "Коммерсантъ".

Курс выглядит как 70-минутная лекция. В ней рассказывают об особенностях российского законодательства и правилах поведения в России. Такие лекции уже провели в Калининградской, Московской, Пермской областях и Краснодарском крае.

Всего курс делится на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства РФ", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства РФ", "История отношений России и стран Центральной Азии".

В курсе мигрантам советуют не трогать незнакомых женщин и не расценивать яркую одежду на девушке как повод для знакомства. Также уточняется, что рукоприкладство недопустимо.

Кроме этого, рекомендуется не демонстрировать своё отношение к религии, например, не совершать обряды на улицах. Руководство советует также не посещать митинги и демонстрации и напоминает о возможности получить гражданство после прохождения службы по контракту.

Фото: ЗАКС.Ру