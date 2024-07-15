Стоимость поездки по ВСМ может составить от 5,8 до 9,3 тысяч рублей

Поездка на поезде по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой будет стоить от 5,8 тысячи рублей до 9,3 тысячи рублей, об этом 15 июля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные аналитиков Kept.

Предполагается, что после открытия ВСМ пассажиропоток авиасообщения сильно снизится, опираясь на опыт других подобных магистралей. Однако специалисты отмечают, что многие другие магистрали подобного типа короче, а часть трафика забрали "Сапсаны".

Реальный отток пассажиров с самолета на поезд составит примерно 14%. Предполагается, что Пулково потеряет от одного до двух миллионов пассажиров в год.

Ранее Минтранс прогнозировал цену билетов на уровне 8,9 тысячи рублей в 2028 году и почти 10 тысяч рублей в 2030 году.

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