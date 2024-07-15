В Москве заочно приговорили к 7,5 годам колонии экс-мундепа Котеночкину

Суд в Москве заочно приговорил к 7,5 годам колонии бывшую главу муниципалитета "Красносельский" Елену Котеночкину. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Эмигрировавшую женщину признали виновной в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Гособвинение запрашивало для нее 8,5 лет заключения.

Преследование Котеночкиной связано с резонансным заседанием совета, случившегося в марте 2022 года. На нем депутаты от разных политических сил разошлись во мнениях относительно проведения конкурса детского рисунка в условиях начавшейся военной спецоперации. Глава округа выступила против организации мероприятия, ее сторону заняли другие мундепы, Илья Яшин* и Алексей Горинов.

И Яшин*, и Горинов впоследствии получили реальные сроки и отправились в колонию. Им тоже инкриминировали фейки о российской армии.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру