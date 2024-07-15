"Зенит" накажут из-за поведения болельщиков в Петербурге

Поведение болельщиков "Зенита" на "Газпром Арене" на последнем матче с "Краснодаром" повлечет за собой санкции со стороны Котрольно-дисциплинарного комитета. Об этом со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца пишет 15 июля газета "Спорт-экспресс".

"Болельщики "Зенита" бросали посторонние предметы на прилегающую к полю территорию, а также они использовали пиротехнику", - рассказал спортивный функционер.

В свою очередь, болельщикам гостей поставили в вину демонстрацию несогласованного баннера. Конкретное решение будет принято на заседании комитета в ближайшую среду.

В субботу петербургская команда в девятый раз в своей истории стала обладателем российского Суперкубка. "Краснодар" был обыгран со счетом 4:2.

Фото: ЗАКС.Ру