Три проблемных ЖК в Ленобласти должны достроить не позже осени

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал окончательно решить проблему обманутых дольщиков в регионе в течение ближайших нескольких месяцев. Как сообщает пресс-служба областного правительства, 15 июля он приехал к проблемному жилому комплексу "Рябиновый сад". Как и в случае с двумя другими долгостроями ("Тридевяткино царство" и "Десяткино 2.0"), его дольщики должны будут получить ключи от квартир уже осенью.

"Радует, что стройка активно движется к финишу, ведь когда только выходили на площадку, мы практически начинали с нуля: здесь не были решены вопросы по инженерным коммуникациям, по благоустройству, по лимитам на энергоресурсы", - отметил чиновник.

Отдельную благодарность за решение жилищных проблем Дрозденко выразил прокуратуре.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко