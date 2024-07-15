Суд проверит, как кандидат в мундепы Ярослав Костров проводит отпуск

В Смольнинском районном суде Петербурга 15 июля начали рассматривать иски о лишении лидера движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова статуса зарегистрированного кандидата на выборах в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Этого добиваются кандидаты от "Единой России" и ЛДПР. У обоих возникли вопросы к месту работы Кострова.

С требованием аннулировать регистрацию Кострова обратился Вадим Овчинников, который баллотируется в МО "Смольнинское" от ЛДПР. Костров пошел на выборы в этом округе в качестве самовыдвиженца. Овчинников считает, что Костров якобы мог пользоваться своим служебным положением (директора АНО) во время сбора подписей в поддержку своего выдвижения.

"Общественную работу АНО "Центральный район за комфортную среду обитания" проводит непосредственно среди жителей избирательного округа, а значит Костров Я.В. в силу специфики своего положения и являясь органом управления указанной организации мог и оказывал прямое или косвенное давление на избирателей при сборе подписей", - говорится в иске.

Костров через своего представителя Ивана Попова передал в суд справку о том, что с начала избирательной кампании до конца голосования он находится в неоплачиваемом отпуске. Попов добавил, что сбор подписей во время отпуска не считается нарушением. У ТИК возникли замечания к приказу об отпуске, а именно его длительности. Также в избиркоме отметили, что Костров, находясь в отпуске, подписывал некоторые документы от лица руководителя организации. Суд решил отложить заседание, чтобы выяснить, ведет ли Костров рабочую деятельность во время отпуска или нет, а также узнать, кто управляет АНО в его отсутствие. Согласно уставным документам кроме Кострова руководителей в движении нет.

Другой кандидат в депутаты МО "Владимирский округ" Денис Аржанников, которого выдвинула "Единая Россия," в своем иске указал, что решение ТИК №64 о регистрации якобы нарушает его права, в частности, из-за того, что Костров указал в своих документах местом работы должность директора в АНО "Центральный район за комфортную среду обитания", хотя, по данным истца, он также работал в организации в должности бухгалтера.

Председатель ТИК №64 Филипп Глазырин на заседании заявил, что у Кострова, по имеющейся у комиссии информации, есть пять мест работы, среди которых и должность в АНО. Эти данные они получили после запросов в ряд ведомств. Замечаний к этим документам у ТИК не возникло. Представитель партии "Справедливая Россия - За правду", от которой баллотируется Костров, заявил, что закон не требует перечислять все места работы при выдвижении на выборы.

"Таким образом, в соответствии с требованиями закона к заявлению необходимо предоставить: основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а равно, в случае если, административный ответчик указывает место работы АНО "Центральный район за комфортную среду обитания", то в графе должности должно быть указано "директор", "бухгалтер", - говорится в иске.

Суд решил запросить документы, которые получил территориальный избирком от ведомств в отношении Кострова.

Рассмотрение обоих исков отложили на утро 22 июля. Сами выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Костров баллотируется в трех муниципалитетах: МО "Смольнинское", МО "Владимирский округ" и МО "Литейный округ".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру