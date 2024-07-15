Пекарня в Василеостровском районе получила представление от прокуратуры

В Петербурге деятельность ООО "Нканак", специализирующегося на производстве и продаже выпечки, вызвала нарекания у прокуратуры.

Как сообщает 15 июля надзорный орган, компания распоряжается объектами, которые вредят окружающей среде. В нарушение закона она не провела инвентаризацию источников вредных выбросов. Последние не поставлены на государственный учет.

Руководство компании получило прокурорское представление.

По данным из открытых источников, пекарня на набережной реки Смоленки принадлежит Армянской апостольской православной церкви.

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