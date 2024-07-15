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Новости 17:05

Петербурженку оштрафовали из-за провоза большого количества валюты в варежке

фото ЗакС политика Петербурженку оштрафовали из-за провоза большого количества валюты в варежке

Суд поддержал позицию Пулковской таможни и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей петербурженку, которая попыталась провезти в страну большое количество наличной валюты. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Более 34 тысяч евро пассажирка, возвращавшаяся из Белграда, спрятала в варежку. Объем незадекларированных средств оказался эквивалентен 3,3 млн рублей. Это втрое больше дозволенного, в связи с чем возбудили уголовное дело.

Штраф петербурженка уже оплатила, а незаконно ввезенную валюту у нее конфисковали.

фото: Северо-Западное таможенное управление


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