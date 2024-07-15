Под домашний арест выпустили обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Попова

Военный суд в Москве перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия, о чем 15 июля пишет "Интерфакс". Заседание прошло в закрытом режиме.

Тех, кто поддерживал Попова, генерал-майор уподобил ветру в своих парусах.

Военного, арестованного в мае, обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК). Своей вины он не признает.

По официальной версии, фигурант имеет отнношение к хищению металлопрокатных изделий, закупленных администрацией Запорожской области. Ущерб от преступления оценивается в 100 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру