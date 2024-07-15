ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:17

Полиция разбирается в деталях потасовки водителей у Московского вокзала

фото ЗакС политика Полиция разбирается в деталях потасовки водителей у Московского вокзала

Петербургские правоохранители начали проверку дорожного конфликта, вспыхнувшего днем 15 июля между двумя молодыми водителями иномарок. Как сообщает ГУ МВД по региону, возле Московского вокзала не поделили дорогу и поссорились представитель одной из республик Северного Кавказа и выходец из стран ближнего зарубежья.

После непродолжительного пререкания мужчины устроили драку, повреждая автомобили друг друга. Обоих участников беспорядков задержали и увезли в участок. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Перебранка и потасовка попали на видеозапись, распространившуюся по социальным сетям. В кадре, среди прочего, запечатлено то, как в районе Гончарной улицы один из конфликтующих бьет по чужой машине тяжелым предметом.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама