Коммунисту Михайлову придется снова подавать документы на довыборы в ЗакС

Депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов, который баллотируется в Законодательное собрание Петербурга по 18-му округу от КПРФ, будет заново подавать документы для регистрации. Вечером 15 июля на ГАС "Выборы" появилась отметка "отказ в регистрации" напротив имени Михайлова, обратил внимание ЗАКС.Ру. Сам кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что в его документах нашли техническую ошибку.

- На конференции нужно было с определенного числа выдвигаться, а меня чуть раньше выдвинули. Фальстарт, да. Мы просто переделываем, чтобы устранить этот недостаток. До 23 июля еще время есть, - сказал Михайлов.

Решение об отказе Михайлову в регистрации было принято территориальной избирательной комиссией 13 июля. Отметим, Михайлов также баллотируется от компартии в МО "Ульянка". Там ему отказали в воскресенье, 14 июля.

Напомним, в сентябре одновременно с выборами губернатора и депутатов местных советов на территории Красносельского и Кировского районов пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание. Депутатский мандат по 18-му округу освободилось после сложения полномочий единоросса Алексея Далматова.

О намерениях участвовать в довыборах заявили все парламентские партии, однако документы подали пока только трое кандидатов: Михайлов от КПРФ, мундеп Евгений Ененков от ЛДПР и медиаменеджер Александр Малькевич от "Единой России". Также собираются подать документы детский врач Ольга Юркевич от "Яблока", общественник Александр Колос от "Справедливой России - За правду" и мундеп Павел Любимов от "Новых людей". Самовыдвиженцы на выборы пока не заявлялись.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру