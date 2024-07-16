Избиение человека у ТРЦ "Европолис" привело к уголовному делу

В Петербурге возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за группового избиения компанией подростков прохожего. Как сообщило накануне поздно вечером региональное управление СК, инцидент имел место в Полюстровском саду, возле торгового центра "Европолис" 12 июля.

По данным следствия, без веской на то причины группа из четверых несовершеннолетних напала на человека, личность которого устанавливается. Он получил большое количество ударов руками и ногами. Агрессорам удалось покинуть место происшествия.

Задержан пока только один 14-летний фигурант. Он имеет гражданство Узбекистана и находится в статусе подозреваемого.

Фото: ЗАКС.Ру