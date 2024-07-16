ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:17

Избиение человека у ТРЦ "Европолис" привело к уголовному делу

фото ЗакС политика Избиение человека у ТРЦ "Европолис" привело к уголовному делу

В Петербурге возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за группового избиения компанией подростков прохожего. Как сообщило накануне поздно вечером региональное управление СК, инцидент имел место в Полюстровском саду, возле торгового центра "Европолис" 12 июля.

По данным следствия, без веской на то причины группа из четверых несовершеннолетних напала на человека, личность которого устанавливается. Он получил большое количество ударов руками и ногами. Агрессорам удалось покинуть место происшествия.

Задержан пока только один 14-летний фигурант. Он имеет гражданство Узбекистана и находится в статусе подозреваемого. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама