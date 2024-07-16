В РФ может стать больше оснований для внесения в реестр экстремистов и террористов

Правительство подготовило поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Их авторы в том числе хотят расширить основания для включения граждан и организаций в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Инициативу, внесенную накануне в Госдуму, 16 июля проанализировал "Коммерсант".

На сегодняшний день в реестр включают только граждан, которых привлекают по статьям, связанным с преступлениями экстремистского и террористического характера. Чиновники хотят добавить к ним, в частности, хулиганство (ст. 213 УК), дискредитацию армии (ст. 280.3 УК) и фейки о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Важное условие для попадания фигурантов таких дел в реестр Росфинмониторинга - доказанный "мотив ненависти" при совершении преступления или мотив разжигания вражды по отношению к той или иной социальной группы.

По мнению юриста Станислава Селезнева, в случае принятия инициативы у силовиков появится новый рычаг давления на подследственных. Внесение в "черный список" Росфинмониторинга предполагает блокировку банковских счетов и запрет на выезд из страны.

Фото: ЗАКС.Ру