Малинкович пообещал разобраться с табличками "Последнего адреса"

Лидер "Коммунистов России" и кандидат в губернаторы Петербурга Сергей Малинкович возмутился недавним появлением двух табличек "Последнего адреса" на Петроградской стороне. Его не устроило то, что установке не предшествовало общественное обсуждение. Он пообещал добиться демонтажа мемориальных табличек в честь репрессированных в сталинские годы.

"Сейчас, когда вся страна сплочена в едином патриотическом порыве, эти вредные таблички особенно неприемлемы. Они формируют у новых поколений ленинградцев-петербуржцев искаженное представление об истории своей страны. Они пугают детей, которые живут в этих домах, дети вырастут заиками и невротиками", - заявил Малинкович через пресс-релиз своей партии, распространенный 16 июля.

Коммунист также убежден, что увековеченные имена погибших создают помеху туристам и птицам. Вопрос об невиновности репрессированных для политического деятеля представляется неоднозначным. В случае, если его выберут главой города, Малинкович намерен лично пройтись по всем местам, где отметился "Последний адрес", и отвинтить раздражающие его таблички собственными руками. Город, по утверждению лидера "Коммунистов России", заслуживает других мемориальных объектов: например, мраморных памятников советским градоначальникам Андрею Жданову и Григорию Романову.

Фото: ЗАКС.Ру