Из-за двойного убийства в Павловске возбудили уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК), о чем 16 июля сообщает главное следственное управление СК по региону.

Накануне в квартире одного из домов в Павловске были обнаружены тела мужчины и женщины. У каждого из погибших была прострелена голова.

В квартире силовики нашли пистолет, гильзы и патроны. По имеющимся у них данным, оружие на жертв преступления зарегистрировано не было.

"Фонтанка" уточняет, что погибли 47-летний владелец квартиры на Пионерской улице и его 33-летняя сожительница.

фото: ГСУ СК по Петербургу