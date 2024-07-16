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Новости 13:23

Шишкина нашла высокой стоимость водной маршрутки для обычных поездок по городу

фото ЗакС политика Шишкина нашла высокой стоимость водной маршрутки для обычных поездок по городу

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина рассказала о поездке, которую она провела в водной маршрутке. Сравнительно новый вид транспорта доставил ее из Адмиралтейского в Петроградский район. На дорогу было потрачено девять минут и 200 рублей.

"Это, конечно, неоправданно дорого, если всерьез рассматривать эту паромную переправу как еще один обычный способ перемещаться по городу. Но какой же, друзья, нереально красивый Петербург "с воды"", - поделилась законотворец впечатлениями в своем Telegram-канале 16 июля.

Политик причислила себя к давним сторонникам "аквабусов с разумной стоимостью проезда". Для автомобилистов, жалующихся на пробки и на платные парковки в центральных районах города, такой вариант передвижения мог бы стать спасением, считает Шишкина.

Фото: ЗАКС.Ру


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Шишкина Марина Анатольевна




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