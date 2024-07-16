Шишкина нашла высокой стоимость водной маршрутки для обычных поездок по городу

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина рассказала о поездке, которую она провела в водной маршрутке. Сравнительно новый вид транспорта доставил ее из Адмиралтейского в Петроградский район. На дорогу было потрачено девять минут и 200 рублей.

"Это, конечно, неоправданно дорого, если всерьез рассматривать эту паромную переправу как еще один обычный способ перемещаться по городу. Но какой же, друзья, нереально красивый Петербург "с воды"", - поделилась законотворец впечатлениями в своем Telegram-канале 16 июля.

Политик причислила себя к давним сторонникам "аквабусов с разумной стоимостью проезда". Для автомобилистов, жалующихся на пробки и на платные парковки в центральных районах города, такой вариант передвижения мог бы стать спасением, считает Шишкина.

Фото: ЗАКС.Ру