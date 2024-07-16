В Колпино бросившегося на полицейского с ножом остановили с помощью пистолета

В ночь на понедельник 26-летний петербуржец в состоянии наркотического опьянения ранил ножом сотрудника полиции, о чем 16 июля сообщает региональный главк МВД. Нападение случилось в Колпино.

Далеко убежать агрессору не удалось: его остановили в соседнем дворе. Задержанию предшествовали выстрелы в воздух из табельного оружия. На злоумышленника, проживающего в Тосненском районе Ленобласти, завели дело о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

У пострадавшего правоохранителя диагностировали колото-резаную травму бедра. Врачи отпустили его лечиться на дому.

Фото: ЗАКС.Ру