ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:51

В Колпино бросившегося на полицейского с ножом остановили с помощью пистолета

фото ЗакС политика В Колпино бросившегося на полицейского с ножом остановили с помощью пистолета

В ночь на понедельник 26-летний петербуржец в состоянии наркотического опьянения ранил ножом сотрудника полиции, о чем 16 июля сообщает региональный главк МВД. Нападение случилось в Колпино.

Далеко убежать агрессору не удалось: его остановили в соседнем дворе. Задержанию предшествовали выстрелы в воздух из табельного оружия. На злоумышленника, проживающего в Тосненском районе Ленобласти, завели дело о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

У пострадавшего правоохранителя диагностировали колото-резаную травму бедра. Врачи отпустили его лечиться на дому.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама