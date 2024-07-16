Беглов рассказал о благоустройстве Румянцевского сада с сохранением исторического облика

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел выездное совещание в Румянцевском саду, об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент, на территории сада реставрируется обелиск "Румянцева победам", который является памятником федерального значения. Реставрацию обелиска организовали после обращения местной жительницы, однако власти решили благоустроить весь сад.

"Его [сад] благоустроят с сохранением исторического облика и одновременно превратят в удобное и комфортное современное общественное пространство-трансформер", – сказал Беглов.

Предполагается, что обелиск откроют в 2024 году. Многие работы сейчас уже выполнены, остался декор обелиска.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга