В Петербурге хотят протестировать оплату проезда с помощью геолокации

В Петербурге может появиться оплата проезда в общественном транспорте с помощью геолокации в телефоне, об этом 16 июля пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на слова заместителя главы Минтранса РФ Дмитрия Баканова.

На данный момент, такой способ оплаты тестируют в Твери и Ярославле. Технология, которая используется для оплаты с помощью геолокации, называется OpenLoop.

В течение дня приложение, к которому привязана геолокация, определяет на каком транспорте ездил пассажир и куда, а вечером с него списывают деньги.

По словам Баканова, планы на тестирование такой оплаты были в Москве, но из-за того, что в некоторых частях столицы геолокация приглушена, от этой идеи пока отошли.

Фото: ЗАКС.Ру