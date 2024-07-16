ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:17

Прокуратура заинтересовалась жалобами о невыносимой жаре в поезде Петербург – Сухум

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась жалобами о невыносимой жаре в поезде Петербург – Сухум

Прокуратура проверит жалобы пассажиров поезда из Петербурга в Сухум на невыносимую жару внутри вагонов, об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство проведет соответствующую проверку соблюдения прав пассажиров. Прокуратура установит обстоятельства и даст оценку действиям ответственных лиц.

По словам самих пассажиров, температура в поезде достигала +32 градусов и это при том, что на улице температура была не выше +23 градусов. Уточняется, что на момент жалобы поезд находился между Липецком и Воронежем.

Также пассажиры уточняют, что при покупке билетов было указано, что вагон оборудован кондиционером, однако он почему-то не работал.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама