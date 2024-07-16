В России на 55% выросло число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по результатам работы территориальных следственных органов за первое полугодие, об этом 16 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе совещания обсудили преступления в миграционной сфере и работу с ними. За первые шесть месяцев 2024 года, по данным СК РФ, мигрантами было совершено на 5% больше изнасилований, на 20% больше развратных действий и на 55% больше преступлений экстремистской направленности.

Как отметили в СК, такой результат вызывает волну общественного возмущения и напряженность в социуме.

Бастрыкин отметил, что миграционный вопрос требует пристального внимания со стороны правоохранителей. Также, по его словам, проблема преступности среди мигрантов связана с злоупотреблениями в контролирующих структурах и привлечением иностранцев предпринимателями.

Фото: пресс-служба СК РФ