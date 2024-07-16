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Муниципал 17:48

Действующему депутату МО "Правобережный" Федору Грудину отказали в регистрации

фото ЗакС политика Действующему депутату МО "Правобережный" Федору Грудину отказали в регистрации

Территориальная избирательная комиссия №5 отказала в регистрации кандидату в депутаты МО "Правобережный" Федору Грудину, действующему депутату и участнику движения "Общество.Будущее". Комиссия приняла соответствующее решение на заседании 16 июля, рассказал ЗАКС.Ру сам Грудин. Поводом для отказа послужило отсутствие данных о гражданстве в заявлении на выдвижение. Он уверен, что указывал всю необходимую информацию. 

Грудин пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Ранее он представил в комиссию подписи в поддержку своего выдвижения. Все автографы оказались достоверны. Ему сообщали о неких недостатках в документах, но без уточнений. Когда он посетил ТИК, чтобы внести правки, ему сказали, что "все нормально". 

Теперь кандидат намерен обжаловать решение ТИК в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На это у него есть десять дней. 

Наопомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципалитетах. Планируется избрать более полутора тысяч депутатов местных советов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Грудин Федор Владимирович
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Грудин Федор Владимирович




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