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Новости 18:17

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое за три месяца

фото ЗакС политика Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое за три месяца

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России вырос вдвое, об этом 16 июля пишут "Известия" .

На данный момент, сумма задолженности превысила 20 млн рублей, что в два раза больше, чем сумма, которую называли ранее. Ивлеева не может расплатиться с налоговой уже третий месяц.

В середине июня ФНС на счетах блогера заблокировала сумму более 11 млн рублей. Стоит отметить, что в 2021 году Ивлееву называли одним из самых богатейших блогеров России с годовым доходом 2,7 млн долларов.

Напомним, что последние полгода Анастасия Ивлеева особенно обсуждается в информационном поле. В декабре 2023 года она организовала в московском клубе "Мутабор" "голую вечеринку", на которую были приглашены различные звезды. После мероприятия, гостей начали отменять, а в отношении некоторых составлять административные протоколы.

Фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)


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