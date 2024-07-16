Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое за три месяца

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России вырос вдвое, об этом 16 июля пишут "Известия" .

На данный момент, сумма задолженности превысила 20 млн рублей, что в два раза больше, чем сумма, которую называли ранее. Ивлеева не может расплатиться с налоговой уже третий месяц.

В середине июня ФНС на счетах блогера заблокировала сумму более 11 млн рублей. Стоит отметить, что в 2021 году Ивлееву называли одним из самых богатейших блогеров России с годовым доходом 2,7 млн долларов.

Напомним, что последние полгода Анастасия Ивлеева особенно обсуждается в информационном поле. В декабре 2023 года она организовала в московском клубе "Мутабор" "голую вечеринку", на которую были приглашены различные звезды. После мероприятия, гостей начали отменять, а в отношении некоторых составлять административные протоколы.

Фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)