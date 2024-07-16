В Петербурге ограничат движение по ЗСД из-за соревнований "Медный всадник"

В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта из-за проведения велоэтапа соревнований по триатлону "Медный всадник", об этом 16 июля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения коснутся Приморский и Петроградский районы Петербурга, а также некоторые участки Западного скоростного диаметра (ЗСД). Временные правила будут действовать с 19 по 21 июля.

Движение в городе будет запрещено по Приморскому проспекту от улицы Савушкина, по Приморскому шоссе от улицы Савушкина, по Северной дороге, по набережной Мартынова и Гребного канала и по Теннисной, Центральной, Велосипедной, Футбольной аллеям.

Участки ЗСД будут перекрывать с 03:30. Движение будет закрыто от развязки с трассой "Скандинавия" до съезда с ЗСД на Благодатную улицу и до съезда с ЗСД на набережную Макарова.

Фото: ЗАКС.Ру