Липы рядом с Новой Голландии решили пересадить из-за реконструкции набережной

Из земли на набережной рядом с островом Новая Голландия вырыли липы, чтобы пересадить их на другие участки для проведения капитального ремонта, об этом 16 июля пишет 78.ru со ссылкой на комитет по благоустройству Петербурга.

Ранее петербуржцы начали жаловаться, что на набережной у Новой Голландии вырыли липы. Однако в комблаге пояснили, что растения пересадят на другие набережные, чтобы провести работы по реконструкции.

В ведомстве рассказали, что участок набережной Мойки от Матвеева до Храповицкого моста закрыли на 2,5 года. Во время обследования набережной были обнаружены разные дефекты. Например, большая часть набережной отклонилась в сторону реки почти на 10 сантиметров от положения.

Учитывая масштаб работ, липы решили пересадить. Однако одно дерево все-таки придется снести полностью.

Фото: ЗАКС.Ру