"Теплосети" предстоит устранить 66 дефектов на Васильевском острове для возвращения горячей воды

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, когда жителям Васильевского острова ждать возобновления подачи горячей воды, об этом 16 июля пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что горячего водоснабжения нет почти две недели. В предприятии заявили, что специалистам осталось устранить 66 дефектов. В первую очередь устраняются неполадки в зонах социально-значимых учреждений.

Сейчас идет ремонт на 11-ой и 17-ой линиях В.О., на улице Нахимова, на Наличной улице и на Морской набережной. Предполагается, что 16 июля там работы закончат.

После того, как на этих адресах устранят неполадки, специалисты начнут устранят оставшиеся 66 дефектов.

Фото: ЗАКС.Ру